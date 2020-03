Verplichte winkelwagen niet overal ontsmet: Kan je besmet raken via een winkelwagen?

Het roept de vraag op welke werkwijze het meest efficiënt is. En kan je überhaupt besmet raken met Covid-19 via een winkelwagen of winkelmand? Om met die laatste vraag te beginnen: het antwoord is ja, al is de kans heel erg klein. ,,Van Covid-19 is niet bekend in hoeverre besmetting via oppervlakten een rol speelt. Maar het risico is klein en wordt nog kleiner als je afstand houdt en je handen wast voor en na een bezoek aan de supermarkt", zegt Coen Berends van het RIVM.



Het RIVM geeft supermarkten geen adviezen over het wel of niet schoonmaken van attributen in de winkel. Maar zegt wel: alles helpt. ,,Het kan bovendien bijdragen aan de bewustwording van mensen.” Volgens Berends kunnen handschoenen ook soelaas bieden, maar dan is het wel belangrijk hoe je daarmee omgaat. ,,Doe ze op een veilige manier uit en gooi ze meteen na gebruik weg", zegt hij. ,,Maar het belangrijkste blijft om regelmatig je handen te wassen.”