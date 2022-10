Verruimen Twentekanalen 46 miljoen euro duurder na tegenvallers

UPDATE Topman Belgisch leger wil militaire dienst­plicht om dreiging Poetin, Nederland ziet dat niet zitten

Een herinvoering van de militaire dienstplicht, waar de topman van het Belgische leger vandaag voor pleit, staat in ons land niet op de planning. ,,Nederland heeft geen plannen om over te gaan tot een activering van een opkomstplicht, ook niet vanwege de huidige geopolitieke situatie”, laat Renske Piet, woordvoerder van staatssecretaris Van der Maat, in een reactie aan deze site weten. Ook de militaire vakbond VBM denkt dat een opkomstplicht met de huidige (financiële) middelen niet uitvoerbaar is.

