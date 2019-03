Verse sneeuw: minder hoofdletsel, meer (been)breuken tijdens wintersport

De alarmcentrale ontving dit wintersportseizoen (december tot en met begin maart) in totaal 1.100 hulpvragen van wintersporters in nood. Dat was 12 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Tussen die hulpvragen zaten dit jaar aanzienlijk minder meldingen van hersenschuddingen. Breuken in de knie of het onderbeen werden daarentegen veel vaker gemeld.