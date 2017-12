Verslaafde roker verdient hulp, niet een bak kritiek

Charlotte Pelt (25) kreeg harde kritiek op sociale media en van lezers van deze krant. Charlotte wordt verweten dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar gedrag. 'Gewoon stoppen!'

Charlotte geeft zelf duidelijk aan dat ze lijdt onder haar ziekmakende en potentieel dodelijke verslaving. Zij verwoordt wat veel rokers denken maar niet openlijk uitspreken. Ik vind dat we bewondering moeten hebben voor haar moed en dat we haar moeten steunen in plaats van haar te veroordelen. Wat je ook van de aangifte en de schuldvraag vindt, Charlottes signaal is van belang om het maatschappelijke debat over tabaksverslaving als een 'echte verslaving' verder te helpen. Hiervoor zouden we haar dankbaar moeten zijn.

Beangstigend

Quote Mensen met een 'echte verslaving' kunnen goede zorg krijgen, rokers niet Robert van de Graaf, verslavingsarts Mensen met een 'echte verslaving' (zoals aan heroïne of alcohol) kunnen in ons land als het nodig is goede verslavingszorg krijgen, in tegenstelling tot mensen met een 'ongezonde gewoonte'. Want zo wordt tabaksverslaving veelal nog gezien. Rokers krijgen maximaal een stoppen-met-rokencursus van een coach. Ze hebben geen recht op een behandeling in de verslavingszorg door een multidisciplinair behandelteam. Er zijn hulpprogramma's voor kinderen van alcohol- en drugsverslaafden, niet voor kinderen van ouders met een tabaksverslaving, hoewel het voor veel jonge kinderen beangstigend is dat hun ouders roken.



De ruim 825.000 kinderen in ons land die opgroeien bij rokende ouders, worden dagelijks geschaad door het rookgedrag van hun ouders. En kinderen van verslaafde ouders hebben een hoger genetisch risico om zelf verslaafd te raken.

Afkicken

Roken is nog steeds de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte in ons land. Kinderen worden niet geboren als roker. Ze leren dit van rokers. Om kinderen te beschermen tegen roken is het noodzakelijk dat rokers kunnen stoppen. Een deel van de rokers kan dit zelf (vaak na veel mislukte pogingen) maar een groot deel kan dit niet. Deze laatste groep heeft professionele hulp nodig. Hiervoor is het nodig dat we tabaksverslaving gaan zien als een 'echte verslaving' en de noodzakelijke zorg om 'af te kicken' gaan organiseren en betalen. Alleen dan kunnen alle rokers stoppen en kunnen we alle kinderen beschermen.

Het nieuwe kabinet streeft naar een Rookvrije Generatie. Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, zei onlangs in Nieuwsuur: ,,Als we eerlijk zijn en in de spiegel kijken, moeten we tabaksverslaving in de categorie verslaving scharen. Er zijn artsen die zeggen: de overheid heeft het voortouw genomen in de strijd tegen alcohol- en drugsverslaving, waarom dan niet tegen roken? Met dit kabinet hebben ze een goede bondgenoot." Dit geeft vertrouwen in de toekomst.