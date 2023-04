Verslagenheid na bakfietsdrama dat meisje (5) leven kostte: ‘Dit is ieders grootste nachtmerrie’

Het ging zaterdag rond het middaguur mis op de Nicolaas Beetskade. De motorbestuurder raakte de bakfiets waar het meisje in zat. Het meisje werd gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze is daar aan haar verwondingen overleden.



Ook de motorrijder, een man van 26 jaar uit Alkmaar, raakte bij het ongeluk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar heeft hij de hele nacht en deels vandaag doorgebracht. Hij is vanmiddag ontslagen en daarna naar het politiebureau gebracht. ,,De verdachte is net verhoord en zit op dit moment nog vast”, aldus een politiewoordvoerder. Meer details over het ongeluk kan ze niet kwijt.



De politie gaat verder met het onderzoek en zal onder meer getuigen horen en camerabeelden uitlezen. ,,We roepen iedereen die de motorrijder heeft gezien nogmaals op zich te melden als getuige bij de politie. Met name camerabeelden zijn erg bruikbaar”, aldus de woordvoerster.