Verslavingsgoeroe Keith Bakker 'dicteerde' ontlastende brief over seks met minderjarige

Bakker zou haar in de periode van voorjaar 2016 tot augustus 2018 hebben misbruikt. Volgens het OM was de vrouw minderjarig tijdens een deel van die periode. Ze was de oppas van Bakkers kinderen en zou volgens de verdachte achttien zijn geweest toen de relatie begon.



In de ruim twee jaar die de relatie zou hebben geduurd, drong Bakker volgens de aanklaagster als hulpverlener het gezin binnen waarin zij leefde, verwijderde hij haar van haar ouders en maakte hij haar zowel psychisch als financieel afhankelijk. Hij voorzag in het levensonderhoud van de jonge vrouw, aldus de officier.



Volgens het Openbaar Ministerie heeft Bakker de inmiddels 21-jarige gedwongen hem te bevredigen en orale seks te hebben. Ook zou hij geprobeerd hebben haar te penetreren, onder dreiging van geweld. De vrouw moest later onder meer worden behandeld voor een posttraumatische stressstoornis.



‘Strafbaar bezig’

Tegen de vrouw zou Bakker gezegd hebben te weten dat hij strafbaar bezig was, en dat zij niemand mocht vertellen over hun seksuele relatie. De officier gaf tevens aan dat Bakker ‘tegenstrijdige verklaringen’ heeft afgelegd over een trio dat, onder meer met het slachtoffer, heeft plaatsgevonden.



Bakker meldde zich vorig jaar oktober bij de politie in Amsterdam, nadat de vrouw aangifte tegen hem had gedaan. Hij werd acht jaar geleden al veroordeeld tot vijf jaar cel, wegens het seksueel misbruiken van een aantal meisjes en jonge vrouwen. Ook kreeg hij een beroepsverbod opgelegd.

Beroepsverbod overtreden

Bakker, die in 2004 een eigen afkickkliniek opende en veelvuldig op televisie verscheen als ervaringsdeskundige, werkte als hulpverlener en coach van probleemjongeren. Hem wordt verweten ook het verbod om tien jaar niet actief te zijn als hulpverlener te hebben overtreden.

Het OM verwijt Bakker dat hij zich als hulpverlener tegenover de vrouw opstelde, terwijl het beroepsverbod gold. Zo zou ze haar eetstoornis met hem hebben besproken. Iets dat bakker ontkent.

E-mail gedicteerd