Versneld 35 duizend extra vaccins voor ziekenhuispersoneel

,,In ziekenhuizen laat de derde golf zich voelen”, schrijft minister Hugo de Jonge op Twitter: ,,De zorg moet op de been blijven.” Doordat het ziekteverzuim momenteel hoog is in ziekenhuizen, is er een groot tekort aan personeel. Daarom worden er nu versneld extra vaccins beschikbaar gemaakt voor ziekenhuispersoneel. Het gaat om zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten die daardoor risico lopen op besmetting.