Versoepelingen gaan door: vaker naar kantoor, mondkapjes alleen nog op drukke plekken

,,Alle maatregelen wegen we opnieuw”, zei De Jonge gisteren. ,,Maar het gaat goed met de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers, dus van een deel van de maatregelen zullen we afscheid kunnen nemen, maar van een deel ook nog niet.” Morgen wordt ook meer duidelijk over het Digitaal Corona Certificaat (DCC), waarmee reizen in de zomervakantie mogelijk wordt. ,,Dat DCC wordt vanaf 1 juli uitgegeven voor reizen, dat is het goede nieuws. Maar hoe wij en andere landen er precies mee omgaat, dat is aan landen zelf. Ik zal dit vrijdag ook bespreken met het kabinet in de ministerraad.”