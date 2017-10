'Verstappen moet op zijn woorden letten'

Het gebruik van 'mongool' als scheldwoord door Max Verstappen, gisteren na zijn bestraffing in de GP van Amerika, is bij heel wat mensen in slechte aarde gevallen. Niet in de laatste plaats bij de Stichting Downsyndroom. ,,Dat doe je gewoon niet", zegt woordvoerder Gert de Graaf tegen deze krant.

De stichting Downsyndroom vraagt zich af of Verstappen zich realiseert wat hij heeft gezegd. ,,Het woord 'mongool' gebruiken voor iemand die volgens jou een domme beslissing nam, is niet kies. Het verwijst naar mensen met het downsyndroom. Een flink deel van die mensen zal niet weten waar de discussie over gaat maar sommigen wél en die vinden het vervelend ook al hebben ze een dikke huid", verzucht De Graaf.

Hij is onderwijsmedewerker bij de stichting, die onder andere streeft naar bevordering van de integratie van mensen met het downsyndroom in de samenleving, en vindt het gebruik van dergelijke scheldwoorden verwerpelijk. ,,Stel dat Verstappen het woord kanker had gebruikt. Dan zet hij alle patiënten met die ziekte weg als dom of slecht. Wij gaan hier geen grote zaak van maken maar willen Verstappen wél even laten weten dat hij dit niet meer moet doen. Laten we zeggen dat hij in zijn emotie een beetje dom is geweest."

Tot tien tellen

Ouders van kinderen met het syndroom van Down reageren op social media in dezelfde trant. ,,Mijn dochter heeft het syndroom en wordt in de volksmond mongool genoemd en velen met haar. Scheldwoord dom dom maar jong, te jong om na te denken als je zo bekend bent en zeer kwetsend voor vele ouders en mensen . Dus tel tot 10 als je iets wil roepen!" schrijft Suzanne Gulden op Facebook.

Bonny Liv, ook moeder van een kind met het syndroom van Down, reageert anders. ,,Beste Max. Je hebt een topprestatie geleverd! Ikzelf heb totaal geen moeite met het woord mongool, ben tevens een grote Maaskantjes-fan! Het is de lading die mensen er zelf in leggen, dus trek het je niet te veel aan want je mag terecht boos zijn! Overigens ben ik zelf ook niet heilig in de terminologieën", reageert ze op Facebook.

Bart Sluis reageert met. ,,Zou #Verstappen enig idee hebben wat hij met het woord mongool echt bedoelt?" Luc Lodder begrijpt de woede van Verstappen maar raadt hem aan voortaan een ander scheldwoord te kiezen. ,,Helemaal gelijk Max, maar gebruik in het vervolg 'achterlijke idioot'. Mongooltjes doen je dat niet aan."

Marinus Klaasse is dezelfde mening toegedaan. ,,Verstappen moet het woord mongool niet gebruiken want dat heeft niets met Formule 1 te maken en getuigt van slechte smaak", schrijft hij.

Interview

Nico van den Breul vraagt zich op hetzelfde medium hardop af of het slim is om jonge topsporters die boos zijn meteen na een wedstrijd een interview af te nemen. ,,Ze zitten nog vol in hun woede en de manier van vragen lokt ook nogal eens grove reacties uit. Ik denk dat Max als hij afgekoeld is vreselijk zal balen van zijn bewoording." Desondanks vindt hij niet dat 'we' met zijn allen over Verstappen heen moeten vallen. ,,In het voetbalstadion gebeuren veel grovere dingen. Schoppen, spugen, schelden. En dan zegt men dat sport verbroedert!!"

Het bewuste interview voor Ziggosport begint met een opmerking van interviewer Jack Plooij. Die zegt 'belachelijke beslissing', waarop Verstappen reageert met: ,,Ja, maar dat is gewoon één mongool van een steward daarboven die altijd probeert mij een penalty te geven. Dat was vorig jaar ook al zo." Daarna onderbreekt de sportverslaggever hem met de vraag: ,,Het was in Mexico dezelfde hè? Ja, maar het is dezelfde toch, die eikel als in Mexico?" Daarop zegt Verstappen: ,,Mongool".

Vergoelijkende reacties

Er zijn ook mensen die het opnemen voor Verstappen. Zoals John Udo die reageert met: ,,Wat een gezeur zeg....iedereen zegt wel eens wat in zijn/haar boosheid. Ook al is het misschien niet goed, hij had veel ergere dingen kunnen roepen..." Daar maken andere mensen zich dan weer boos over. Onder hen Luc Stortelder. Hij schrijft verontwaardigd op Twitter: ,,Waarom is nooit iemand kritisch op het gedrag van Max Verstappen? Als een voetballer de scheidsrechter een mongool noemt is Nederland te klein..."

F1-verslaggever Arjan Schouten van het AD reageert als volgt: ,,Ik begrijp Verstappens frustratie maar zijn woordkeuze was ongelukkig."

Geen spijt