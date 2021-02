Verstekeling in wielkast vliegtuig vermoedelijk Keniaanse jongen

De marechaussee doet onderzoek naar de exacte route van de jongen en of er sprake is van mensensmokkel. Mensen verstoppen zich soms in de ruimte van het landingsgestel om op die manier een ander land binnen te komen. Een vlucht van Londen naar Maastricht duurt ongeveer een half uur en bereikt een buitentemperatuur van -30 graden. ,,Een vliegtuig uit Londen vliegt wat lager dan langere vluchten”, vertelde luchtvaartspecialist en oud-piloot Benno Baksteen gisteren tegen deze site. Dat kan weleens een kwestie van leven of dood betekend hebben. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de jongen al vanaf Kenia zich in het landingsgestel had verstopt. ,,Op lange vluchten wordt het -50 graden en zit er te weinig zuurstof in de lucht om te kunnen overleven. Bij een temperatuur van -30 graden zit er meer zuurstof in de lucht en is het langer vol te houden.”