Vertekend beeld van ernst pandemie door ontbreken thuispatiënten in coronacijfers

Een van de ziekenhuisdirecteuren die aan de bel trekt, is Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. ,,Wij houden momenteel 37 patiënten met corona op afstand in de gaten. Dat zijn bijna twee verpleegafdelingen. Deze patiënten komen niet of nauwelijks terug in de overzichten. Ook het beeld van wél opgenomen patiënten raakt vertekend: zij zijn gemiddeld genomen zieker en moeten vaker naar de intensive care.’’