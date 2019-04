‘Vertrouwelinge multimiljonair werkt helemaal niet voor AIVD’

video Man aangehou­den met getrokken wapens in Eindhoven

18:50 Een man is vanmiddag door de politie aangehouden op de John F Kennedylaan in Eindhoven. De arrestatie is opvallend, gezien de dodelijke schietpartij van vanochtend. De politie hield de man met getrokken wapens aan. Er was ook Belgische politie aanwezig.