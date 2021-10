Verwaarloosde beren Ljalja en Malysh eindelijk aangekomen bij Ouwehands

In Oekraïne leefden de beren in een speeltuin. ‘Op beelden ziet het er al slecht uit, de werkelijkheid komt nog harder binnen. De stank is ondraaglijk, de aanblik verschrikkelijk’, aldus Ingrid Vermeulen, directeur Bears in Mind. Dat was reden voor haar stichting, die zich inzet voor de bescherming van beren, om het tweetal naar het Berenbos in Ouwehands te halen.