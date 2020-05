Verwarring omdat België plots grens opengooit, Zeeland zet extra boa's in

Nederlanders en Belgen mogen vanaf vandaag weer de grens oversteken, ook om te winkelen en te tanken. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum in Brussel zojuist laten weten. In Zeeland gaan ze meer boa’s inzetten om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt.

Het winkelen moet een vorm van noodzakelijkheid hebben, aldus de Belgische overheid. Het wordt niet aangeraden. Maar men kan zich over de grens verplaatsen om inkopen te gaan doen. In dat geval hoeft men dus geen familieband aan te tonen, geeft de Belgische overheid aan.

Het besluit heeft de Veiligheidsregio Zeeland - en zeker ook de Zeeuws-Vlaamse burgemeesters – verrast. ,,Het is onverwacht dat België nu al deze versoepeling aan de grens doorvoert”, aldus Jan Lonink, voorzitter van Veiligheidsregio. ,,Het is een week eerder dan voorzien. We hebben steeds met de grensregio contact gehouden, dit verrast ons net als dat het de inwoners van België verrast. De versoepeling kan op sommige plaatsen in Zeeland voor extra drukte zorgen. We gaan er vanuit dat de Belgen zich aan de richtlijnen van hun overheid houden en dat zij als ze in Zeeland zijn zich aan onze maatregelen houden. We zijn alert en voorbereid, en werken nauw samen in Zeeland om op problemen in te spelen als die zich voordoen. Zowel aan de kust als op andere plekken.”

Volledig scherm Laurette Fiers uit Assenede is gelijk nadat ze het nieuws had gehoord in de auto gestapt om boodschappen te doen bij Albert Heijn in Sas van Gent © Harmen van der Werf

Praktisch oogpunt

Na het nieuws van gisteren dat familiebezoeken over de Nederlandse grens weer toegestaan zijn, blijkt dat winkelen ook weer mag. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem legt uit dat het besluit vooral is genomen vanuit praktisch oogpunt, voor mensen die in de grensstreek wonen.

,,Op dit moment zijn alle voorwaarden vervuld om op een verantwoorde manier de toelating te geven om opnieuw familie te bezoeken over de landsgrens”, zei De Crem eerder. Vandaag bleek dat dit ook geldt voor een tripje naar de supermarkt. De minister benadrukt wel dat het niet de bedoeling is dat er nu massaal over de grens wordt gereisd. ,,Het is een volgende stap in de versoepeling en zoals bij andere stappen doen we een beroep op het gezond verstand van de mensen en hun verantwoordelijkheidsgevoel.”

Het is sinds 20 maart al niet meer toegestaan om familie te bezoeken of boodschappen te doen over de grens, toen België zijn grenzen sloot voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Minister De Crem vroeg advies over het afschaffen van de regel aan GEES, de groep van experts die de exitstrategie van België begeleidt.

Laurette Fiers uit Assenede is vandaag gelijk in de auto gestapt om boodschappen te doen bij Albert Heijn in Sas van Gent. ,,Ik ben hier sinds 13 maart niet meer geweest”, zegt ze. ,,Met spijt in het hart, want ik heb hier mijn producten en het is hier veel goedkoper dan in Vlaanderen.”

Patrick van der Hoeff, Lidl-filiaalmanager in Sas van Gent, laat weten zeer verrast te zijn. ,,We wisten van niks en hebben ons dus met de bevoorrading niet kunnen voorbereiden. Het wordt lastig dat nog te regelen, zeker in dit Pinksterweekeinde.”

Kunnen we nu ook weer goedkoop tanken?

De vraag die veel Zeeuws-Vlamingen ook zal bezighouden is: kunnen we nu weer goedkoop tanken in Vlaanderen? Kunnen we er weer boodschappen doen, naar de tandarts et cetera? Dat mag. Winkelen in de buurlanden is sinds vandaag weer mogelijk, laat het Nationaal Crisiscentrum België weten.

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis werd vandaag eveneens verrast door het nieuws. ,,Ik denk dat de Belgische burgemeesters net zo verrast waren, er is geen overleg over geweest. Terwijl er de laatste maanden juist wel veel overleg is gevoerd, ook via de commissaris van de koning, zodat wij als gemeente tijdig maatregelen konden nemen. We hadden dit natuurlijk liever van tevoren geweten om te kijken of we extra maatregelen moesten nemen of niet. Daar is het nu ontzettend kort dag voor”, zegt Vermue. ,,We gaan nu met de betrokken partijen, ook met de ondernemersvereniging, om de tafel zitten om te kijken wat er nodig is.”

Als het te druk wordt, sturen we Belgen terug

Ook haar collega Jan-Frans Mulder van Hulst is totaal verrast: ,,Wij waren voorbereid op 8 juni, de datum die lang werd genoemd voor het heropenen van de grenzen. Dat halen we dan nu maar naar voren, want het zal zondag en maandag vast druk gaan worden. We zullen vanaf nu goed monitoren hoeveel Belgische auto’s Hulst binnen willen komen via de bekendste toegangswegen, zoals aan de grens bij Kapellebrug. Als we zien dat het te druk wordt, zullen we toch Belgen gaan terugsturen. De winkels hebben al hun eigen protocollen over hoeveel klanten ze maximaal in de winkels mogen toelaten. Als er straks dikke rijen tot buiten staan, vergaat de lol van het shoppen sowieso.”