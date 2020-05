Verwarring over coronamaatregelen: met hoeveel vrienden mag je samen sporten?

De overheid heeft tal van maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. En die regels worden geregeld aangepast. Is het daardoor verwarrend geworden? Van de kleine 31.000 mensen die aan de quiz meededen, wist 94 procent wel dat een mondkapje naar de kapper of schoonheidsspecialiste niet verplicht is. Ook was het voor veruit de meesten duidelijk dat je nog steeds moet thuiswerken als het werk dat toelaat en dat je mensen met een kwetsbare gezondheid niet mag bezoeken.

Niet alles helder

Maar dat niet alle regels even duidelijk zijn, blijkt vooral uit antwoorden op de vraag of volwassenen buiten in een groepje mogen sporten of wandelen. Slechts dertig procent koos voor het goede antwoord: dat mag, als 1,5 meter afstand wordt gehouden. Ongeacht de groepsgrootte. Ruim 36 procent van de deelnemers dacht dat het niet is toegestaan. Ruim 32 procent dacht dat het wel mocht, maar slechts in een kleine groep.