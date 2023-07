Verzekeraars: Schade door storm Poly kan oplopen tot 100 miljoen euro

Poly, de zwaarste zomerstorm ooit, ontregelde woensdag een groot deel van Nederland. Harde windstoten zorgden voor veel overlast en schade. De hardste windstoot was 146 kilometer per uur. Zeker één persoon kwam om het leven door een omgewaaide boom, een aantal mensen raakte zwaargewond.

,,Poly heeft heftig huisgehouden en de impact is groot’’, zegt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars.,,Dit is een eerste schatting, deze kan nog oplopen. Een aantal mensen raakte zwaargewond. Dat is verschrikkelijk.”