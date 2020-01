Verzekeraars: Schade jaarwisseling minstens 15 miljoen, meer dan vorig jaar

Zoals altijd aan het begin van het jaar gaat het nog om een schatting en is veel onduidelijk. Zo moet de schade aan de woningen bij de flatbrand in Arnhem nog goed geïnventariseerd worden en ging in Bovenkarspel een historische molen, waarschijnlijk door vuurwerk, helemaal in vlammen op. In hoeverre de verzekering daarvoor opdraait is nog niet duidelijk.