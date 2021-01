Verzekeraars zien schadeclaims oud en nieuw ruim halveren

coronavirus LIVE | Vaccineren medewer­kers acute zorg maandag afgerond, noodtoe­stand in Tokio

12:32 Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen die afgelopen etmaal in Duitsland zijn vastgesteld, is verder gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM heeft donderdagochtend gemeld dat er 26.391 nieuwe gevallen zijn ontdekt in de laatste 24 uur, 5000 meer dan woensdag werd gemeld. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat het vaccineren van de groep medewerkers in de acute zorg maandag is afgerond. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.