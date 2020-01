Verzorgers in extase: reuzenpanda’s in Ouwehands hebben gepaard

RHENEN - Het is gelukt: de reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya uit Ouwenhands Dierenpark hebben gepaard. Dat is een mijlpaal voor de dierentuin in Rhenen, want sinds de komst van de reuzenpanda's in 2017 is hier naar toe gewerkt.

Ze zijn op verschillende manier voorbereid op hun eerste ontmoeting. Zo verspreiden de verzorgers urine van de dieren in elkaars verblijf, kreeg het mannetje Xing Ya geluidsopnames te horen van reuzenpandamannen in de paartijd en is hij getraind om op zijn achterpoten te staan zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.



Vorig jaar hebben de reuzenpanda's wel even neus-aan-neus gestaan, zodat ze elkaar konden horen, zien en ruiken. Toen toonden de twee wel interesse in elkaar, maar dat leidde niet tot een poging om te paren. De dierentuin wijt dat aan Xing Ya die nog te jong en daardoor te speels zou zijn.

Maar een paar dagen per jaar vruchtbaar

Voortplanting van panda's is niet eenvoudig omdat de vruchtbaarheidsperiode slecht een paar dagen per jaar is. Daarom hebben de verzorgers de urine van Wu Wen de afgelopen weken dagelijks gecheckt om haar hormoonpiek te bepalen. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of ze in haar vruchtbaarheidsperiode zit.



Eind vorige week bleek dat het geval. Vanaf toen zijn de pandaverzorgers dag en nacht aanwezig geweest om de reuzenpanda’s te begeleiden en samen te brengen in een speciaal verblijf. En het is gelukt. De twee reuzenpanda’s hebben afgelopen weekend gepaard.

Maar is Wu Wen ook drachtig?