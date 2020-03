Veteraan haalt uit naar Afghanistan-missie: ‘Er was helemaal geen Taliban’

Als Norte bijna twee uur lang aan één ruk heeft verteld over wat er allemaal niet deugde aan de Task Force Uruzgan valt er even een korte stilte. Ja, hij heeft getwijfeld of hij zijn gevoelens wel op papier moest zetten. Vooral het idee wat dit teweeg zal brengen bij de nabestaanden van de 25 Nederlandse militairen die zijn omgekomen in de Afghaanse provincie, knaagt aan hem. Hij weet dat sommige ouders de gedachte koesteren dat hun kinderen tijdens heroïsche acties tegen de Taliban om het leven zijn gekomen. Norte gaat ze met dit boek teleurstellen, beseft hij: ,,Ik haal de heroïek er vanaf. En dat heeft mij vreselijk in de weg gezeten om hier iets mee te gaan doen.’’