Vette pech: Limburgs stel vlucht uit Italië voor corona en belandt in Oostenrijks hotel met... corona

Vijftien tips over vrouw die dood werd gevonden in sloot in Fries gehucht

17:57 De politie heeft vijftien tips binnengekregen over de dood van Karin Grijpstra in het Friese dorp Cornjum. Zondag werd het lichaam van de 55-jarige vrouw gevonden in het water bij De Wier, ter hoogte van de hervormde kerk in hetzelfde dorp. Volgens de politie is de vrouw slachtoffer van een misdrijf.