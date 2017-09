VGZ vergoedt herstel geamputeerde borsten niet: 'Niet verminkt genoeg'

De verminking is niet erg genoeg, staat grof gezegd in de afwijzingsbrief van de verzekeraar. ,,Terwijl mijn linker borst eruit ziet als een golfplaat. Hartstikke lelijk.''

De basisverzekering vergoedt in principe maar één borstreconstructie. Die heeft ze volgens haar zorgverzekeraar VGZ al gehad: nog tijdens de operatie waarin haar borsten zijn geamputeerd, werden haar oude borstimplantaten teruggeplaatst. Die had ze nog van een borstvergroting.

Maar dat was een noodoplossing, zegt De Brouwer. ,,Ik was er niet bewust bij, de arts besloot ze te plaatsen. Zo kon ik in elk geval nog een beetje vrouwelijk door het leven.'' Een prima tijdelijke oplossing, met in het achterhoofd dat de echte reconstructie nog zou volgen.

Die is zeker nodig, zegt ze. ,,De rechter borst is vrij mooi gebleven, al zijn de littekens niet heel netjes. Die zitten recht over de borst, over de plek waar de tepels zaten. Maar de linkse is echt verminkt. Die is plat en gerimpeld, lijkt wel een golfplaat. Dat is hartstikke lelijk. Als ik 's ochtends in de spiegel kijk, walg ik gewoon. En ik kan niet eens een strak shirt aan doen.''

Twee keer kanker

De Brouwer (46) kreeg twee keer borstkanker. De eerste keer in mei 2016. Toen konden haar borsten gespaard worden. Maar toen ze acht maanden later weer een bobbeltje voelde, wat later in het ziekenhuis een nieuw gezwel bleek, besloot ze na goed overleg om de borsten te laten amputeren. ,,Ik had iets van: als ze eraf moeten, dan moeten ze er maar af. Dat was ook het advies van de arts.''

Niet erg genoeg

Op verzoek van VGZ stuurde ze na de operatie foto's op, waarop de verminkingen duidelijk zichtbaar zijn. Aan de hand daarvan zou de verzekeraar beoordelen of de behandeling voor nieuwe borsten vergoed zou worden. Dat gebeurt al niet vaak, werd haar in het ziekenhuis verteld. Toch was ze er positief over. Tot ze vorige week plotseling een afwijzingsbrief binnen kreeg.

'U krijgt de kosten alleen uit de basisverzekering vergoed als u een ernstige verminking hebt door ziekte, ongeval of medische handeling', staat er in de brief die ze afgelopen week kreeg. 'Een zichtbare verandering is niet altijd ernstig genoeg om een verminking te noemen.' En daaronder: 'Uit de gegevens die wij van u of uw specialist ontvangen hebben, blijkt dat hiervan bij u geen sprake is.'

De verbouwereerde De Brouwer deed daarom een tweede aanvraag. Daarover werd ze gisterochtend teruggebeld. ,,Ook afgewezen, zei een vrouw bot aan de telefoon.''

Medisch adviseur

Uit woede had De Brouwer ook een bericht op de Facebookpagina van VGZ geplaatst. Dat werd veel gedeeld, waardoor ook de communicatieafdeling van de verzekeraar aan het werk ging. Met een klein succes: De Brouwer is nu toch uitgenodigd voor een second opinion door een medisch adviseur. Daar mag ze eind september langs. ,,Die beoordeelt of ons oordeel juist was'', legt een woordvoerder van VGZ uit. Hij vult daarbij aan: ,,Wij maken de regels over reconstructies niet. Dat doet de overheid. Wij baseren ons op de wet.''

Het geeft De Brouwer weer wat hoop, al weet ze nog niet wat ze moet verwachten. ,,Misschien is het wel een poging om de boel nu te sussen, in de hoop dat de storm op Facebook over een paar weken is gaan liggen. Ze geven nu in elk geval nog niet aan dat ik de operatie vergoed krijg.''