Via Publeaks anoniem tips sturen naar deze site, hoe werkt dat?

Wil je een serieuze misstand naar buiten brengen, maar ben je bang voor de gevolgen? Soms kan anoniem een tip doorgeven de oplossing zijn. Een manier om deze nieuwssite anoniem in te lichten is via Publeaks.

‘Volgens anonieme bronnen.’ ‘Dat zeggen ingewijden.’ ‘Aldus iemand rond het onderzoek.’ Je leest formuleringen als deze in nieuwsverhalen die tot stand komen dankzij anonieme tipgevers. Dat zijn mensen die misstanden binnen hun organisatie of omgeving willen aankaarten, maar bang zijn om bijvoorbeeld bedreigd of ontslagen te worden.

Klokkenluidersplatform

Publeaks is een klokkenluidersplatform dat speciaal is gebouwd om anoniem informatie door te geven aan de pers. Het platform maakt gebruik van het TOR-netwerk, het versleutelde deel van het internet. Via de website van Publeaks kunnen tipgever en journalist contact hebben zonder dat de journalist, of iemand anders, kan achterhalen wie de bron is. Deze nieuwssite heeft al verschillende onthullingen gedaan dankzij tips die via Publeaks binnenkwamen.

Heb je zelf een kwestie die je anoniem aan deze nieuwssite wilt sturen? Dan kan dat via https://secure.publeaks.nl/ad Probeer de tip zo concreet mogelijk te beschrijven, liefst ondersteund met documenten. Je kunt verwachten dat we serieus naar je informatie kijken en het je laten weten als we erover zullen publiceren.

Zo kun je ons ook tips sturen

Er zijn ook andere manieren om ons tips te sturen. Op ad.nl/tips vind je een overzicht. Tippen kan veilig en anoniem. Als je contact opneemt met onze journalisten en zegt dat je anoniem wil blijven, kunnen we daar afspraken over maken. De journalist zal er in dat geval alles aan doen om je identiteit te beschermen. In veel gevallen hebben journalisten zelfs tegenover de rechter het recht om hun bronnen geheim te houden. Het werken met anonieme bronnen is immers noodzakelijk voor goede nieuwsgaring.

Het AD en de regionale titels Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Tubantia, BN De Stem, PZC, De Stentor en De Gelderlander doen gezamenlijk aan onderzoeksjournalistiek. Vaak komen die onderzoeken tot stand, nadat mensen zo moedig zijn om de redactie te tippen.