Video van de Dag | Mammoet-klus: Gecrashte treinstellen in Voorschoten worden weggetakeld

Een week vol homohaat: COC pleit voor stilleggen voetbalwed­strij­den

Een serie van aan homohaat gerelateerde incidenten afgelopen week maakt COC Nederland woedend en bedroefd. Ook is het de belangenorganisatie niet ontgaan dat er regelmatig een link is met de voetbalwereld. ,,Antihomo-spreekkoren worden getolereerd, alsof het heel normaal is. Maar ook dan zou je wedstrijden stil moeten leggen.”