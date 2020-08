Vier herbesmettingen in Nederland: dit is waarom experts zich geen zorgen maken

Politie haalt coffeeshop­baas Johan van Laarhoven uit gevangenis voor verhoor

25 augustus De Brabantse politie heeft Johan van Laarhoven, oprichter van The Grass Company, vanuit de gevangenis in Vught over laten brengen naar een politiebureau. Daar wordt hij de komende dagen verhoord over de verdenking van belastingfraude en witwassen.