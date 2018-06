Vier jaar voor man die drie eigen kinderen jarenlang misbruikte

De straf is lager dan de zes jaar die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Dat komt omdat de rechtbank uitgaat van deskundigen die zeggen dat de kans op herhaling klein is. De aanklager had een lange straf geëist, omdat de verdachte zijn daden grotendeels ontkent.



Toen de verdachte begon met het misbruik was zijn dochtertje vijf jaar en zijn zoontjes drie en zeven. Zij zijn ook te zien op video's en foto's die de man zelf maakte van het misbruik. De seksuele handelingen vonden meestal plaats in hun huis maar ook in de auto of in het zwembad.



De kinderen werden al eerder uit huis geplaatst. Bij hun pleeggezinnen begonnen ze te vertellen over het misbruik. Psychiaters hebben bij de verdachte een pedofiele stoornis en een aanpassingsstoornis vastgesteld.