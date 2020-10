Vier jonge jongens opgepakt voor straatroof en mishandeling

Poll Koning Wil­lem-Alexan­der breekt vakantie Grieken­land af na ophef, Rutte wist van vliegreis

17 oktober Koning Willem-Alexander en koningin Máxima breken hun vakantie in Griekenland af. Ze laten dat weten via de Rijksvoorlichtingsdienst. ,,We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons.” Premier Rutte was op de hoogte van de vakantiereis. ,,De minister-president is te allen tijde ministerieel verantwoordelijk”, laat een woordvoerder weten.