Vier jongeren mishandelen docent: 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

Hof: Rechtszaak 'Noffel' hoeft niet opnieuw

14:33 De strafzaak tegen de Amsterdamse crimineel Naoufal 'Noffel' F. (39) over de moord op Eneco-monteur Ali Motamed in Almere hoeft niet opnieuw te worden gedaan. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam maandag bepaald.