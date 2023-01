Vier kinderen uit Zwolle ontvoerd, ‘mogelijk door moeder meegenomen naar buitenland’

Zeker 15 bussen verwoest en busdien­sten vallen uit door grote brand in stalling Utrecht

Na een grote brand in een busstalling in Westraven in Utrecht ligt het openbaar vervoer per bus in die regio deels plat. Zeker 15 bussen zijn in vlammen opgegaan. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te blussen.

13 januari