Vier mensen bedolven onder zand bij zandafgraving, vermoedelijk twee doden

'Tweede schutter vergismoord Djordy kent No Sur­ren­der-lei­der'

16:10 De verdachte van de Amsterdamse vergismoord op dj Djordy Latumahina is een goede bekende van drie medeverdachten én van een leider van motorclub No Surrender. Dat blijkt uit de pro forma zitting, die nu gaande is. In totaal worden nu zeven personen verdacht van betrokkenheid bij de moord.