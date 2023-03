Vier Nederlandse doden bij ongeluk met sportwagens op snelweg, net over de Duitse grens

‘Steeds meer jongeren maken einde aan hun leven’

In februari hebben opnieuw meer jongvolwassenen tot dertig jaar een einde aan hun leven gemaakt dan in dezelfde maand een jaar eerder. ,,We zien een toenemende trend die niet afvlakt of daalt. Dat is zorgelijk”, zegt een woordvoerder van 113 Zelfmoordpreventie tegen NU.nl.