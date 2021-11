Vier op tien ic-verpleegkundigen kampen met angst en depressie

Populair lunchcafé sluit vanwege coronapas: ‘Willen ons niet inzetten als middel voor testsamen­le­ving’

Hun lunchcafé is een groot succes, maar toch besluiten Louise Schalkwijk (27) en Stefan van Hulst (26) hun onderneming voor onbepaalde tijd dicht te laten. De eigenaren zijn fel tegen de verplichte coronapas voor toegang. ,,We kunnen onszelf niet meer in de spiegel aankijken als we hieraan meewerken.”

7 november