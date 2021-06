Vier verdachten zendmastbrand vrijgesproken: een raadsel wie de brand stichtte

De vrijspraak is een fikse tik op de neus van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Door het vonnis is nu de helft van de acht verdachten (in beeld voor zeven zendmastbranden) vrijgesproken. Twee van hen zijn veroordeeld voor branden in Maasbree en Groningen, twee verdachten wachten nog op hun berechting. In totaal werd vorig jaar in 33 zendmasten brand gesticht, voor 26 van die branden is dus geen enkele verdachte in beeld.

Afgetapte telefoons

Voor de zendmastbrand in Dronten op 10 april 2020 eiste het Openbaar Ministerie fikse celstraffen tegen de broers Samir en Karim B. en hun vrienden Tobias S. en Elaisha de R. De vier zaten lang in voorarrest, hun telefoons zijn afgetapt, ze liepen maanden met een enkelband en er waren veiligheidsdiensten bij het onderzoek betrokken.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden ontkenden drie van de vier alles. Samir B. erkende wel in de buurt van de mast te zijn geweest, maar hij was in de auto gebleven, had geen brand gesticht en onthield zich verder van een verklaring. Enkele van de vier zijn ook gezien bij een tankstation in de buurt en er zijn voorwerpen van B. aangetroffen in de buurt van de mast. De rechtbank zegt daarom in haar vonnis dat er sterke aanwijzingen zijn dat de verdachten in de nacht van 9 op 10 april samen hebben opgetrokken en dat zij op de een of andere manier bij de zendmastbrand in de buurt waren. ,,Daarop wijzen de diverse telefoongegevens van de verdachten, de camerabeelden van het tankstation, de goederen op het plaats delict en de later gevoerde telefoongesprekken.”

Complotdenkers

Maar het Openbaar Ministerie heeft niet kunnen bewijzen wie daadwerkelijk verantwoordelijk is geweest voor de brand, vindt de rechtbank. ,,Niet uit te sluiten is dat slechts een deel van deze groep, wellicht slechts maar één persoon, daarvoor verantwoordelijk is”, zo luidt het vonnis. Of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat is onduidelijk. ,,We bestuderen het vonnis”, aldus de woordvoerster van het Landelijk Parket. In april en mei vorig jaar werden tientallen zendmasten in de fik gestoken. Er circuleerden complottheorieën op social media, onder meer over 5G en corona. Onder meer minister Grapperhaus en premier Rutte benoemden de ernst van de situatie. De hausse ging snel weer liggen. Vele masten zijn inmiddels beveiligd met camera's.