Vijf aanhoudingen in Uden na vondst vuurwapens in meerdere bussen, politie lost waarschuwingsschot

Grote zorgen om ‘Veilig Thuis’-gezinnen: na melding nog vaak onveilig

17:13 Bij ruim 50 procent van de gezinnen waarvan bij Veilig Thuis melding is gemaakt van kindermishandeling of partnergeweld, was de thuissituatie na anderhalf jaar nog allesbehalve veilig. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.