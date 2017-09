Vijf generaties in Vroomshoop: 'Een goede meid, krijgt haar kind op tijd'

Twee weken geleden zette Iris Smit (18) haar dochter Lynn op de wereld. Ze zorgde daarmee voor een bijzonder feit; er zitten nu een betovergrootmoeder, twee overgrootmoeders, drie oma's, vier moeders en vijf meiden in lijn in haar familie.

Derkje Kos (77) kreeg Elly, Elly Kerkdijk (60) kreeg Alina, Alina Smit (39) kreeg Iris en twee weken geleden kreeg Iris Smit (18) haar dochter Lynn. Vijf generaties, dat is best bijzonder, denken ze. Zelf kennen ze in ieder geval geen families die net als zij vijf generaties tellen. „Vier hoor je nog wel eens”, zegt Elly Kerkdijk. „Maar vijf niet.” Overigens hadden ze al eerder een familie van vijf generaties, maar die was niet helemaal 'zuiver', omdat daar de schoonmoeder van Derkje bij zat.

Jonge moeders

In Vroomshoop en Westerhaar, waar ze wonen, weten niet veel mensen van de betovergrootmoeder/twee overgrootmoeders/drie oma's/vier moeders/vijf meiden met de achternamen Kos, Kerkdijk en Smit, verwachten ze. Op familie en buren na. „Maar dat zal na dit stukje wel veranderen.”

Allemaal werden ze jong moeder; op Elly Kerkdijk na kregen ze stuk voor stuk voor hun twintigste het eerste kind. Elly zelf was overigens niet veel later, zij was 21 jaar toen ze Alina kreeg. Bij alle moeders was de eerste - opmerkelijk genoeg - altijd een dochter.

Toeval

Maar een bewuste keuze was het jonge moederschap niet. Alleen Elly wilde graag jong moeder worden, bij de anderen was het, zoals ze zelf zeggen, toeval. Betreuren doen ze het allerminst. Of, zoals Derkje Kos het zegt: „Een goede meid, krijgt haar kind op tijd.”

Drie extra moeders

De vele vrouwelijke familieleden hebben zo hun voordelen. Want baby Lynn heeft er naast haar eigen moeder Iris nog drie extra moeders bij, een oppas is zo gevonden. Prettig voor Lynn, maar zeker ook voor Iris, weet haar moeder - en Lynn's oma - Alina. „Omdat ik natuurlijk hetzelfde heb meegemaakt. Wanneer ze zich zorgen maakte, kon ik haar vertellen dat het wel goed komt.”

