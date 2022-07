Vijf gewonden, waaronder drie kinderen, bij nachtelijke steekpartij in woning Dordrecht

Premier Rutte op bezoek bij emotionele boeren: ‘Misschien had ik zichtbaar­der moeten zijn’

Misschien was hij te weinig zichtbaar nadat de woede bij de boeren oplaaide over de stikstofplannen. Dat geeft premier Mark Rutte woensdag toe. Hij toonde beterschap door in gesprek te gaan met een groepje boeren op een boerderij in Leusden dat zich ernstige zorgen maakt over hun toekomst. ,,Ik stoppen? Nog niet voor 10 miljoen euro!”

