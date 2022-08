Vijf mensen gewond door aanvaring met brugpijler IJburg, boot gezonken

Man (18) weer vrij na sturen foto neerge­stort vliegtuig op vliegveld

De 18-jarige man die vanochtend werd opgepakt in een vliegtuig op Rotterdam The Hague Airport op verdenking van bedreiging, is weer op vrije voeten. De man deelde kort voor vertrek naar Kroatië een foto via AirDrop, waarop een neergestort vliegtuig stond.

