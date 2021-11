Vijf seconden schudden en klaar! Deze Pornstar Martini komt gewoon uit blik. ‘Minstens zo goed als origineel’

Hij is niet van ‘echt’ te onderscheiden, de geblikte versie van Pornstar Martini. En warempel, er ontstaat tijdens het leegschenken van het hippe blikje als vanzelf een schuimlaag op de cocktail. Dat is de eigenaren van Williams Canteen en Supermercado in Rotterdam samen met cocktailkampioen Ben Lobos na een jaar lang puzzelen gelukt.

Handig, voor consumenten die de Williams Premium Canned Cocktails los kopen (6,50 euro per stuk) via de webshop van Williams Cocktails en voor de horeca die geen cocktailexperts in dienst heeft of door het (bar)personeelstekort klem zit. ,,Enige dat je hoeft te doen, is het blik vijf seconden te schudden en open te trekken.”