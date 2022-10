Vijftig Oranjefans laten hun WK-reis door Qatar betalen: ‘Dan heb je het echt niet helemaal begrepen’

De NOS meldde vanmiddag dat vijftig fans van het Nederlands elftal hun reis naar en verblijf in Qatar niet hoeven te betalen. In ruil daarvoor moeten ze een document ondertekenen, waarin staat dat hun posts op sociale media door de WK-organisatie gebruikt kunnen maken voor PR-doeleinden. De vijftig Oranjesupporters moeten op sociale media een positieve bijdrage leveren en beledigende reacties van anderen rapporteren.

De organisatie van het WK houdt het gedrag van de uitgekozen fans op sociale media in de gaten. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt kans dat de samenwerking wordt beëindigd.

Leon van der Wilk, een van de twee Nederlandse Fan Leaders die de groep van vijftig aanvoert, verklaart tegenover de NOS dat de Oranjefans zich volledig vrij kunnen voelen om te zeggen wat zij willen. ,,We hoeven nooit ergens over te liegen of dingen te verzwijgen. We mogen onszelf zijn met respect voor hun cultuur. Dat is persoonlijk gegarandeerd, want zonder die voorwaarde waren we nooit akkoord gegaan.”

PR-karretje van Qatar

Ruud Bosgraaf, persvoorlichter bij Amnesty International, noemt de keuze van de vijftig om zich door Qatar te laten trakteren op een vliegreis en hotelovernachtingen ‘onverstandig'. ,,We weten zo langzamerhand allemaal wat er aan de hand is in Qatar. Hoe dit WK tot stand gekomen is, hoe er omgesprongen is met arbeidsmigranten. De Qatari hebben geld zat, die doen wat ze kunnen om alsnog een positief imago te creëren. Deze Nederlandse supporters laten zich nu voor het PR-karretje van Qatar spannen, dat lijkt ons heel duidelijk.”

Quote Ik geloof niet dat zij zich op hun sociale media mogen uitspreken voor een betere behande­ling van arbeidsmi­gran­ten, of dat ze met een regenboog­vlag op de foto kunnen gaan Ruud Bosgraaf, Persvoorlichter bij Amnesty International

Theo Pouw, voorzitter van Supportersclub Oranje, is minder stellig. ,,Ik ben hier zelf ook voor gevraagd, maar ik heb het niet gedaan. Ik betaal al 26 jaar zelf om het Nederlands elftal in het buitenland in actie te zien, en dat doe ik nu ook gewoon. Maar als zij zich laten betalen en zich kunnen vinden in de richtlijnen en afspraken: prima, dat moeten ze zelf weten.”

Onveilige werkomstandigheden en uitbuiting

Het WK in Qatar is al sinds de toewijzing in 2010 omstreden. Tijdens de bouw van de stadions waarin tijdens het toernooi de wedstrijden worden afgewerkt, zouden arbeidsmigranten in onveilige werkomstandigheden hebben gewerkt en zijn uitgebuit. Duizenden migranten zouden in die periode zijn overleden.

Gisteren meldde persbureau Reuters dat duizenden gastarbeiders nog geen maand voor de start van het WK, op 20 november, uit hun huis zijn gezet. Flatgebouwen in hoofdstad Doha werden ontruimd, mogelijk om onderdak te kunnen bieden aan voetbalfans. De arbeiders kregen soms maar twee uur om hun spullen te pakken of werden met bed en al op de stoep gezet, meldt Reuters.

De emir van Qatar toonde zich dinsdag in een speech woedend over de vele negatieve berichten over ‘zijn’ WK. Volgens Tamim bin Hamad Al Thani is zijn land het onderwerp van ‘een ongekende lastercampagne die geen enkel ander gastland ooit heeft ervaren’.

Bij de Supportersclub Oranje vinden ze dat je ‘over het WK in Qatar zeker iets kunt vinden’, zegt Theo Pouw. ,,Maar aan de andere kant, en dat meen ik ook oprecht: zij hebben nu dat toernooi, en dan hebben ze het recht om reclame te maken voor zichzelf. Dat gebeurt bij elk evenement. Zij zetten gewoon de middelen in die ze daarvoor hebben.”

De supportersclub is geen politieke organisatie, vindt Pouw. ,,Dus we zullen hier onderling zeker geen ruzie over gaan maken. Dat doen we nooit, het gaat er altijd heel gemoedelijk aan toe.”

Principiëler opstellen

Ruud Bosgraaf van Amnesty vindt dat de Nederlandse fans zich wel wat principiëler zouden mogen opstellen. ,,Ze kunnen wel zeggen dat ze als ze er eenmaal zijn kunnen doen en laten wat ze willen, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik geloof niet dat zij zich op hun sociale media mogen uitspreken voor een betere behandeling van arbeidsmigranten, of dat ze met een regenboogvlag op de foto kunnen gaan. En binnen hun fanzones hebben ze misschien wel wat vrijheid, maar als ze daar buiten komen krijgen ze toch echt te maken met andere regels.”

De vijftig supporters moeten volgens hun contract dus verplicht aanwezig zijn bij de openingsceremonie. ,,De camera zal bij de opening op onze in het oranje uitgedoste groep inzoomen", vertelde Fan Leader Leon van der Wilk aan de NOS.

Bosgraaf wijst er ook op dat de NOS er juist voor heeft gekozen om terughoudend om te gaan met het uitzenden van beelden van de openingsceremonie van het WK, om niet als doorgeefluik te dienen van een al te positieve weergave van de werkelijkheid. ,,En dan zit die groep Oranjesupporters daar lekker te juichen. Dat is onverstandig. Dan heb je het echt niet helemaal begrepen.”

