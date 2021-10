Vijftig uur uit je dak in je trainingspak en dan een ton in je zak: Kevin en Lisanne gaan ervoor

Dini (66) en Wim (67) uit Vianen ontsnapten aan kogelregen: ‘Vijf minuten later en ik was geraakt’

7 oktober Voor de tweede keer in drie weken is er op de Joke Smitlaan in Vianen geschoten. De eerste keer was het raak bij Dini (66) en Wim (67) van den Heuvel. Dat lijkt nu een vergissing. ,,Ik ben boos, boos, boos.”