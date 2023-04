Vijlbrief schrijft brief aan mensen in Gronings bevingsgebied: ‘Dit is onze laatste kans’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft dinsdag bewoners van Groningen en Noord-Drenthe in een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden opnieuw gelijk gegeven met betrekking tot de aardbevingen als gevolg van gaswinning in de regio. Hij stelt dat er vijftig maatregelen genomen zullen worden, die later deze dinsdag online verschijnen.

Of het kabinet het gewenste bedrag van minstens 30 miljard euro zal toezeggen, daarover staat niets in de brief. Regionale bestuurders gaven eerder aan te vinden dat het Rijk dat bedrag de komende jaren moet investeren in onder meer leefbaarheid en economisch perspectief voor het aardbevingsgebied. Afgelopen week bleek dat er nog een ‘substantieel gat’ gaapte tussen wat de regio wilde, en wat het kabinet bereid was te bieden.

‘Beste mensen in Groningen en Noord-Drenthe, jullie hebben altijd gelijk gehad’, zo staat te lezen in de brief die de krant op de website heeft geplaatst. Hij noemt in die brief de conclusies van het rapport van de enquêtecommissie hard. ‘Jullie belangen zijn structureel genegeerd bij de gaswinning in Groningen’, zo schrijft hij.

Hij stelt dat het kabinet de fouten die zijn gemaakt wil herstellen. ‘Dit is onze laatste kans om het beter te doen. Om recht te doen aan jullie verdriet en pijn. Het beleid moet menselijker, de uitvoering milder. Het kabinet neemt daarom een flink aantal maatregelen voor erkenning, herstel en perspectief’, staat te lezen op de site van Dagblad van het Noorden.

Vijlbrief en premier Mark Rutte zijn dinsdag in het dorp Garmerwolde, in het gebied dat al jarenlang geteisterd wordt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Daar zullen zij, twee maanden na de presentatie, de formele kabinetsreactie geven op het eindrapport van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.

Vijlbrief geeft verder aan te weten dat er ‘nog een lange weg te gaan’ is voor fouten zijn hersteld en het vertrouwen teruggewonnen is.

Bekijk hier onze video’s over de gaswinning in Groningen: