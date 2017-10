Vijver leeggepompt bij zoektocht sporen Anne Faber

Zoekactie naar Anne Faber na vondst van fiets

5 oktober Het Urker dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) zoekt op dit moment in de vijver van het Blookerpark bij Huis ter Heide naar de vermiste Anne Faber. Aan het begin van de avond is daar een fiets in het water gevonden. Alles wijst erop dat het de opoefiets van de 25-jarige Utrechtse is. Lees hier het liveblog over de zoekactie.