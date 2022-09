Vincent (42) vulde twee frisdrankflessen met benzine, 30 minuten later staat chalet van zijn ex in lichterlaaie

‘Allemans­vriend’ Sonny in kunstmati­ge coma na zwaar ongeluk in Polen: ‘Alle botten in zijn gezicht gebroken’

Sonny Verweijmeren (35) uit Geertruidenberg wordt na een ernstig ongeval in Polen in een kunstmatige coma gehouden. Voor betere zorg moet hij zo snel mogelijk naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Daarvoor zamelt de familie vast geld in.

7 september