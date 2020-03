Vincent Bijlo in gesprek met Bibian Mentel: ‘Bij de pakken neer zitten is geen optie’

Bibian Mentel (47) was tot twee jaar geleden snowboarder. Ze won vele prijzen, zowel bij de ‘validen’ als bij de ‘invaliden’. Dankzij haar is snowboarden nu een paralympische sport. Twintig jaar geleden begon haar gevecht tegen de gevolgen van steeds terugkerende kanker. Het begon in juni 2001 met de amputatie van haar onderbeen, maar dat weerhield haar er niet van om vier maanden later alweer met 60 per uur de berg af te knallen. De wind, de zon, de geuren, de sneeuw, dat is leven!