'Vinden we vijftien verdrinkingsdoden acceptabel?'

De Reddingsbrigade beschikt naar eigen zeggen over 5.000 actieve vrijwilligers. Lifeguards redden het afgelopen seizoen 176 mensen direct van de verdrinkingsdood. Dat aantal is exclusief de acties waarbij iemand het zonder de hulp waarschijnlijk ook had overleefd.



De meeste mensen die in nood komen, zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren op open water. ,,Ze beseffen niet dat de zee of een recreatieplas anders is dan een zwembad en worden verrast door de stroming of plotselinge diepte'', aldus Breedveld. ,,Of overvallen door de kou. Het is van invloed dat mensen tegenwoordig minder goed zwemmen dan vroeger. Toen ik kind was, zwommen we veel vaker dan de jeugd van nu doet.''