Vindicat is financiële steun kwijt na mishandeling

De Groningse studentenvereniging Vindicat is de financiële steun van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool Groningen kwijt nadat die deze maand opnieuw in opspraak raakte wegens een ernstige mishandeling . Hierdoor loopt de vereniging ruim 33.000 euro per jaar mis.

De bewuste mishandeling vond plaats in de sociëteit op de Grote Markt op 3 december 2017, tijdens de Kermesse d’Hiver, een groot feest van Vindicat. Het slachtoffer, een lid van Vindicat, liep een lichte hersenschudding op, naast letsel aan zijn gebit en een snee in zijn neus.

Hij deed aangifte. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee 22-jarige leden van Vindicat voor mishandeling met ernstig letsel tot gevolg. De twee moeten in juli voor de rechter verschijnen.

Gedragscode

Vindicat heeft het incident niet gemeld. Dat is in strijd met de gedragscode voor studentenverenigingen. Die gedragscode voor studentenverenigingen is ondertekend door ongeveer zestig verenigingen, ook door Vindicat, zegt een woordvoerster van de RUG.

Rector Marc Mohr van Vindicat gaf eerder te kennen dat hij niet op de hoogte was van het feit dat hij melding moest doen van de mishandeling. Dat kwam hem op brede kritiek te staan.

Voorwaarde

Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG licht in een verklaring het besluit toe: ,,Aan het eind van dit studiejaar zouden we beoordelen of de bestuursleden aanspraak konden maken op deze financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden.''

Vindicat betreurt de beslissing van de onderwijsinstellingen, maar zegt het wel te begrijpen. Overigens betekent dit niet dat de beruchte vereniging de financiële steun definitief kwijt is. Volgend studiejaar kan het studentencorps weer aanspraak maken op de beurs. Gesprekken daarover volgen nog.