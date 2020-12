Vindicat verliest opnieuw accreditatie en geld na feestende leden in partybus

Postbezor­ger Tarik (18) die vermoede­lijk Sebastiaan (42) uit Wijchen doodreed, zit met kerst nog in de cel

11:56 De 18-jarige Tarik O. uit Woerden blijft 90 dagen langer vastzitten. Hij wordt ervan verdacht eind vorige maand met opzet in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan van het leven te hebben beroofd. De pakketbezorger is donderdagochtend voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.