Vinger kwijt na coronarellen. Maar ook met negen vingers kun je klappen voor hulpverleners

Theo (60) dankt zijn leven aan simpele test: ‘Mannen, schaam je niet en laat je controle­ren’

Theo Vrolijk (60) heeft zijn leven te danken aan een simpele test die hij toevallig liet afnemen door de huisarts. Het bleek zijn grote geluk: hij had een tumor in zijn prostaat en moest onder het mes. Vrolijk waarschuwt andere mannen: laat je PSA-waarde controleren. ,,Ik durf er niet aan te denken wat er was gebeurd als ik dat niet had gedaan.’’

