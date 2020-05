Virologen: handhaaf buiten minder streng, besmettingen vooral binnen

LIVE | Merkel wil niet naar Trump voor G7, meer doden in Brazilië dan in Spanje

2:26 Donald Trump heeft gezegd dat de VS vanaf vandaag de banden met wereldgezondheidsorganisatie WHO verbreekt. Hij verwijt de organisatie aan de leiband van China te lopen en niet transparant te zijn geweest over de uitbraak van het coronavirus. In Nederland zijn volgens het RIVM de afgelopen 24 uur 28 overleden personen die besmet waren met het longvirus. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.