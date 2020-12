Virus verspreidt zich verder: besmettingen afgelopen week met een derde gestegen

De afgelopen zeven dagen zijn er bij het RIVM 58.412 coronabesmettingen geregistreerd. Vorige week waren dat er nog 43.103. Er meldden zich opnieuw fors meer mensen in de teststraat. Daardoor zijn de systemen van de GGD sinds zondag overbelast. Vooral tieners testen vaak positief.

Delen per e-mail

Dat blijkt uit de weekupdate die het RIVM zojuist publiceerde. Het aantal gerapporteerde meldingen van vandaag en gisteren is lager dan de werkelijke aantallen. Het registratiesysteem van de GGD was sinds zondag overbelast. Hierdoor zijn ongeveer 6.000 positieve meldingen nog niet gemeld aan het RIVM. Inmiddels is het systeem weer ‘op snelheid’, meldt een GGD-woordvoerder. De achterstanden worden de komende dagen ingellopen.

Er waren 1480 opnamen op de verpleegafdeling van ziekenhuizen, tegenover 1229 vorige week. Ook het aantal ic-opnamen en sterfgevallen nam toe. Op de intensive care waren 222 nieuwe opnamen, vorige week waren dat er 179. Er zijn 398 sterfgevallen geregistreerd (dat was 338).

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen bedraagt vandaag 1954. Dat zijn er 82 meer dan maandag. Daarvan liggen er 1430 op een verpleegafdeling, 61 meer dan gisteren. Op de ic liggen 524 coronapatiënten, 21 meer. Het aantal nieuwe coronaopnames bedraagt 262 in de kliniek en 46 op de ic. Dat zijn de hoogste aantallen sinds 3 november.

Tieners

Opvallend is wederom het aantal positieve tests in de leeftijdsgroep 13 tot 17. In die leeftijdscategorie, die voornamelijk bestaat uit middelbare scholieren, werden relatief ongeveer twee keer zo veel besmettingen vastgesteld als onder de gehele Nederlandse bevolking.

Ook het aantal verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste één vastgestelde besmetting is de afgelopen week sterk gestegen.

Het aantal vastgestelde besmettingen daalde in de eerste drie weken van november, maar daarna trad een periode van stabilisatie in. Sinds 1 december neemt het aantal besmettingen zelfs weer fors toe. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen volgt die trend. Daarom geldt vanaf vandaag een lockdown, die vijf weken duurt.

Meer tests

Wederom is er fors meer getest: Van 7 tot en met 13 december werden in de GGD-teststraten bijna 470.000 testen afgenomen. Dat zijn 130.000 testen meer dan de week ervoor toen de GGD’en bijna 340.000 mensen op het coronavirus testte. Van 439.514 testen is de testuitslag bekend. Van deze groep testte 12 procent positief.

Het reproductiegetal is gestegen en ligt weer boven de 1. Op 27 november, de recentste datum waarvoor de R berekend kan worden, lag hij op 1,24. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 124 anderen besmetten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk al onze video’s over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.